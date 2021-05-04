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İçişleri Bakanlığı: İmamoğlu'nun HDP'li belediyeleri ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları var

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması dolayısıyla soruşturma açıldığını yazdı. İBB Sözcüsü Murat Ongun da söz konusu haberi doğruladı. 
İçişleri Bakanlığı: İmamoğlu'nun HDP'li belediyeleri ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları var

İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin olarak, "İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var" açıklamasını yaptı.

Çataklı konuya ilişkin olarak, "İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor." ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması dolayısıyla soruşturma açıldığını yazdı. İBB Sözcüsü Murat Ongun da söz konusu haberi doğruladı. 

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