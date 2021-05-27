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İçişleri Bakanlığı 'Komisyon karşılığı vatandaşlık' yaptığını iddia eden dolandırıcılara karşı uyardı

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İçişleri Bakanlığı 'Komisyon karşılığı vatandaşlık' yaptığını iddia eden dolandırıcılara karşı uyardı
İçişleri Bakanlığı 'Komisyon karşılığı vatandaşlık' yaptığını iddia eden dolandırıcılara karşı uyardı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün Yeni Bakış gazetesinde “Komisyonla Vatandaşlık Verenler Kim?”  başlıklı haberin içeriğinde belirtilen ve gazetenin web sayfasında yayınlanan ses kaydı ile komisyon karşılığı vatandaşlık yaptığını söyleyerek muhatabından para almak için gerçek dışı söylem ve iddialar ile kurguladığı yalanlarla gündeme gelen kişi hakkında, Bakanlık Müsteşarlığı'nın gerekli adımların atılması için polis ile istişare ederek, girişimde bulunulduğu belirtildi.

KKTC vatandaşlığı için Yurttaşlık Yasası uyarınca uygun koşullara haiz olan, başvuru yapmış veya yapacak olan kişilerin, resmi makamların yönlendirmesi, bilgilendirmesi haricinde devlet memuru olmayan kişilerin bu yönde yapacakları açıklamalara ve talep ettikleri, evrak, para veya herhangi bir kişisel bilginin bu tip kişilerle paylaşılmaması gerektiği ifade edildi.

Bu hususlara dikkat edilmesinin dolandırıcılıkların önüne geçilmesi bağlamında oldukça önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu konuda insanlarımızın gerekli dikkati ve hassasiyeti göstermesi, bu tip sahtekârlıklar karşısında durumu derhal polise bildirerek şikayette bulunmasını rica ederiz" denildi.

Yeni Bakış gazetesinde bugünkü ses kaydı yayınlanan kişi hakkında yasal soruşturmanın başlatılması için gerekli her türlü adımın atılacağı belirtildi; vatandaşların bu tip dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması istendi.

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