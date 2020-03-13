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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs çerçevesinde bir dizi daha tedbir aldı

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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs çerçevesinde bir dizi daha tedbir aldı
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs çerçevesinde bir dizi daha tedbir aldı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs çerçevesinde bir dizi daha tedbir aldı.

Bakanlık, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde Bakanlar Kurulu kararıyla geçici düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Buna göre, 30 gün boyunca yabancıların tüm ikamet izin türleri için elden başvurular durduruldu.

Öncesinde yapılan başvurularla ilgili işlemler, kamu sağlığını tehdit etmediği ölçüde devem ettirilecek.  Sürenin sona ermesiyle 30 gün içinde başvurularını yapanlar zamanında başvuru yapmış kabul edilecek ve gecikmeli başvuru harcı yerine normal başvuru harcı ödeyecek.

Online ikamet izni başvuruları devam edecek.

Ülkeye turistik ziyaret veya başka sebeple gelen koronavirus veya ondan kaynaklı ulaşımın aksaması nedenleriyle girişte verilen vize süresi içinde ülkesine dönüş yapamayan yabancılar, 30 gün boyunca ülkede yasal izinli kabul edilerek cezaya düşürülmeyecek.

30 günlük sürenin yetersiz olması halinde, Bakan tarafından bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek.

Öte yandan bakanlık tedbirler kapsamında hava, deniz ve kara sınır kapılarında dezenfekte yapıldığını da açıkladı.

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