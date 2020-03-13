İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirlerini açıkladı

COVID-19 salgını çerçevesinde alınan başlıca tedbirlere dair özet metin aşağıdaki gibidir:

1- İtalya, İran, Irak, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn’den gelen yabancı kişiler ve nereden geldiklerine bakılmaksızın bu ülke vatandaşlarının KKTC’ye girişi 01/04/2020 tarihine kadar yasaklanmıştır.

2- 13/03/2020 tarihi itibarıyla ülkemize kara, deniz veya hava limanlarından giren kişiler, ülkeye girişte “COVID-19’a İlişkin Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu” imza edecekler ve Sağlık Bakanlığına gerekli iletişim bilgilerini vereceklerdir Bu kişiler, 14 gün evlerinde izlem ve kontrol altında kalacaklardır. Buna uymayan kişiler hakkında alıkonulma dahil her türlü tedbir alınacaktır. Bu süreçte var olan kişilere karşı hem özel hem kamuda izin için gerekli Bakanlar Kurulu kararı hazırlanmıştır.

3- Tüm okullar (kreş, eğitim kurumları, üniveristeler, etüd merkezleri dahil) 22/03/2020 tarihine değin kapalı olacaktır.

4- Tüm sinema, tiyatro, konser, festival ve diğer kitle toplantıları (miting vb) 22/03/2020 tarihine kadar askıya alınmıştır.

5- Tüm spor müsabakaları 22/03/2020 tarihine kadar iptal edilmiştir. Bu tarih ertesinde devam edilecek şekilde yeniden takvimlendirme çalışması yapılacaktır.

6- Yabancıların yeni çalışma ön izinleri 22/03/2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

7- Karantina hastanesinin kurulması konusunda Sağlık Bakanlığı gerekli tedbirleri almaya başlamış, yeterli yatak kapasitesi ve ekipman için tüm imkanlarını kullanmaktadır.

8- COVID-19’a ilişkin ihbar, bildirim, soru vb. tüm hususlar için bu akşamdan (19:00) itibaren 1102 numaralı hattan 7x24 görevlilere ulaşım sağlanabilecektir.

9- Kalabalıktan korunma tedbirleri kapsamında, 30 gün boyunca yabancıların tüm ikamet izin türleri için elden başvuruları durdurulmuştur.

10- Kalabalıktan korunma tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı Gece Kulüpleri ve Benzeri Yerler Komisyonu’nun yaptığı değerlendirmeler neticesinde Kıbrıs Eğlence İşverenler Birliği, gece kulübü ve pubların faaliyetlerini geçici bir sure durdurmuştur.

11- Kalabalıktan korunma tedbirleri kapsamında, emeklilerin yoklama bildirgelerini Maliye Bakanlığı’na sunma tarihi 01/05/2020’ye kadar uzatılmıştır.

12- Kalabalıktan korunma tedbirleri kapsamında, araç muayene işlemlerinin cezaya girmeksizin 22/03/2020’ye kadar ertelenmesi karar verilmiştir.

13- Kalabalıktan korunma tedbirleri kapsamında, şöför okulu eğitimleri ve sürüş ehliyeti sınavları 22/03/2020’ye kadar askıya alınmıştır.

14- COVID-19 tespit edilen 5 vaka ile ilgili tedavi ve kontrol Sağlık Bakanlığı nezdinde devam etmekte olup, bu vakaların temas ettikleri tespit edilen kişilerle ilgili izole işlemi yapılmaktadır.

15- Tüm sınır kapıları ve umumi mahaller Sivil Savunma ekipleri tarafından dezeenfekte edilmekte, 6 ilçemizde bulunan İlçe Emniyet Kurulları toplanarak acil önlem planlarını programlamış bulunmaktadırlar.

16- Karantina altında bulunan 3 otelimizde, dezenfekte, yemek ve ilaç temini için gerekli ayarlamalar yapılmış, kolluk kuvvetleri bu kişilerin otelden çıkmamaları için gerekli önlemleri almıştır.

17- Eldiven, tıbbi maske, dezenfektanlar, antiseptikler, alkoller (alkollü içkiler hariç) denetimli mal ilan edilmiştir.

18- Elzem durumlar dışında seyahat edilmemesi, sokağa çıkılmaması gerekmektedir.

19- Toplu ibadet ortamlarından, spor kulübü, bar, disko, casino, bet ofisi gibi insanların çok yakın mesafede iç içe vakit geçirdiği ortamlardan kaçınılmalıdır.

20- Market, eczane ve benzeri zorunlu olarak gideceğiniz tüm yerlerde 1 metre kuralını (bazı kaynaklar 2 metre demeye başladı) uygulamalıyız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.