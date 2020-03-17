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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MUHACERET VE NÜFUS KAYIT DAİRELERİNDEN DUYURULUR

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MUHACERET VE NÜFUS KAYIT DAİRELERİNDEN DUYURULUR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MUHACERET VE NÜFUS KAYIT DAİRELERİNDEN DUYURULUR

13 Mart 2020 tarihinde, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğünde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde yapılan geçici düzenlemeler:
1- Değişikliğin Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün boyunca yabancıların tüm ikamet izin türleri için elden başvuruları durdurulmuştur.
2- Online ikamet izni başvuruları devam etmektedir.
3- Değişikliğin Resmi Gazetede yayınlanmasından önce yapılmış olan başvurularla ilgili işlemler, kamu sağlığını tehdit etmediği ölçüde devem ettirilecektir.
4- Başvuruların durdurulduğu süre içerisinde başvurma hakkı olup da başvuramayacak olan yabancılar, sürenin sona ermesinden itibaren 30 gün içerisinde başvurularını yapmaları halinde, zamanında başvuru yapmış kabul edilecekler ve gecikmeli başvuru harcı yerine normal başvuru harcı alınacaktır.
5- Ülkeye turistik ziyaret veya başka sebeple gelmiş olup, Coronavirus veya ondan kaynaklı olarak ulaşımın aksaması nedenleriyle girişte verilen vize süresi içerisinde ülkesine dönüş yapamayan yabancılar, 30 gün boyunca ülkede yasal izinli kabul edilerek cezaya düşürülmeyecektir.
6- 30 günlük sürenin yetersiz olması halinde, Bakan tarafından bu süre 90 güne kadar uzatılabilecektir.
İçişleri Bakanlığı, Muhaceret Dairesi ve Nüfus Kayıt Dairesi ile ilgili acil idari işlemlerin sürdürülebilmesi için mesai saatleri (08:00-16.30) içerisinde hizmet verecek olan özel çağrı merkezi telefon numaraları aşağıdaki gibidir.

Muhaceret Dairesi acil pasaport işlemleri için:
(0392) 611 1088

Nüfus Kayıt Dairesi acil doğum belgesi ve kimlik kartı için:
(0392) 611 1207

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