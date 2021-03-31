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İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Cezaevindeki Pozitif Vakalar ile İlgili Açıklama Yaptı

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Müsteşar Hacı;Pazartesi günü bir gardiyanın rahatsızlanması ve yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine cezaevi idaresi tarafından hızlıca gerekli tüm tedbirler alınarak, aynı vardiyada çalışan 5 gardiyanın da karantina altına alındığı belirtti
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Cezaevindeki Pozitif Vakalar ile İlgili Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Merkezi Cezaevinde 29 Mart 2021 Pazartesi günü bir gardiyanın rahatsızlanması ve yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine cezaevi idaresi tarafından hızlıca gerekli tüm tedbirler alınarak, aynı vardiyada çalışan 5 gardiyanın da karantina altına alındığı belirtti.

Açıklamaya göre, yapılan ilk PCR testleri sonucunda temaslı olan 5 gardiyanın test sonuçları negatif çıktı. Cezaevi Müdürlüğümüz, aynı gün bu vardiyada görev yapan 24 kişinin de tamamının PCR testlerini yaptırdı.Vardiyadaki personelin test sonuçları negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı tüm vardiya değiştirilerek eski vardiya çalışanlar evlerinde karantinaya alındı.

Merkezi Cezaevinde, ilk günden itibaren sağlık uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda çok sıkı tedbirler alınmış ve uygulanmıştır. Rutin olarak tüm cezeavi dezenfekte edilmekte, gerek cezaevine girişlerde ateş ölçümü, gerekse de cezaevi içerisinde maske kullanımı ve hijyen kurallarının uygulanması hususlarında gerekli disiplin gösterilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızla tüm mahkum ve tutuklulara PCR testi yapılması için programlama yapılmıştır. Bu program çerçevesinde 2 Nisan Cuma günü ile 4 Nisan Pazar günü arasında Sağlık Bakanlığımız tarafından tüm cezaevine PCR taraması yapacaktır.  

İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde, bu kadar hassas bir konuda  kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek, gerçeği yansıtmayan yanıltıcı haberlerin yapılmamasına ve  kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine özen gösterilmesini saygılarımızla rica ederiz. 

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