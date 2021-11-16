İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Komisyonundan Önemle Duyurulur

Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanlarının, yasa gereği almaları gereken Özel Güvenlik görevlisi çalışma belgeleri için yapılacak eğitimlere katılım başvuruları devam etmektedir.

6 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Özel Güvenlik Eğitimine katılmak isteyen kişilerin, İçişleri Bakanlığı resmi web sayfası https://icisleri.gov.ct.tr adresinden Özel Güvenlik Birimi bölümüne girerek tedarik edecekleri başvuru formunu doldurmaları ve forumda belirtilen evraklar ile birlikte İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Kişilerin Başvuru Sırasında Sunması Gereken Belgeler:

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi.

2) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge.

3) Sabıka kayıt belgesi.

4) Erkekler için Yurt ödevini yerine getirdiğini veya yurt ödevini yerine getirmiş sayıldığını gösteren belge.

5) Görevin yapılmasına engel bir bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu.

6) Eğitim ücreti makbuzu ( Bakanlıktan alınacak).

Yardım ve Bilgi için;

Tel: +90 (392) 611 11 50