İçişleri Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi’yle ilgili 'asbest' açıklaması

İçişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü binasının 1970’lerin sonlarına doğru önce Sosyal Konut Müdürlüğü olarak inşa edildiğini, 1980’lerin sonunda da mevcut ön bina ek olarak yapılarak Şehir Planlama Dairesi olarak kullanılmaya başlandığını hatırlatılarak, söz konusu binaların çatılarının, o dönem asbest malzemeyle inşa edildiği kaydedildi.

Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Şubesi binasının asbest olması ve eski bir bina olmasına ilişkin sorunun, geçmiş dönemlerden miras kalan bir sorun olduğu, uzun yıllardır hiçbir hükümet tarafından çözülmediği belirtilen açıklamada, “Bakanlığımız, göreve geldiğimiz ilk günlerde önce şubenin başka bir binaya taşınması konusunda çalışma yapmış, bu çalışmanın zaman alacağı ve projenin devam etmesi nedeniyle, Eylül 2018 tarihinde mevcut binanın iyileştirilmesi ve asbest çatının değiştirilmesinin sağlanması için proje ve maliyet keşif raporu çalışmalarını ayrıca başlatmıştır” denildi.

Bakanlığın, gerek personelin sağlığı açısından gerekse çalışma ortamının huzuru açısında konuya önem verdiği, söz konusu binanın iyileştirilmesiyle ilgili çalışmaları tamamlamakta kararlı olduğu belirtilen açıklamada, bunun için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (KTMMOB) binayla ilgili proje ve rapor talep edildiğini, akabinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi’nden de maliyet keşif raporunun hazırlanmasının istendiği ifade edildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın bu süreçte sessiz kalmadığı, kendi iş programı içerisinde var olan bu sorunun çözülmesi için adımlar attığı kaydedilerek, bahse konu keşif raporlarının ve projenin Bakanlığa sunulmasıyla birlikte de işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.

“PERSONEL VE ARAÇ SORUNU NOKTASINDA DA GEREKLİ GİRİŞİMLER HALİ HAZIRDA BAŞLATILMIŞTIR”

Şehir Planlama Dairesi’nin diğer sorunlarına da değinilen İçişleri Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

“Personel ve araç sorunu noktasında da gerekli girişimler hali hazırda başlatılmıştır. Şehir plancısı ve mimar alımı için Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 28 Aralık 2018 tarihinde münhal ilan edilmiştir. Ayrıca, dört adet üçüncü derece mühendis alımı için de 15 Şubat 2019 tarihinde Başbakanlık’tan yetki talep edilmiştir. İhtiyaç duyulan araçlarla ilgili olarak da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi nezdinde girişim başlatılmış olup, bunların neticeleri beklenmektedir.

Bakanlığımız, tüm ülke için hayati önem taşıyan ve ülkemizin planlamasını neredeyse tek başına sırtlayan Şehir Planlama Dairesi’nin yıllardır ihmal edilmiş bırakılmasına karşı gereken her türlü personel, altyapı ve ekipman iyileştirme, yenileme ve takviye çalışmalarını yapmakta olup, bundan sonra da yapmaya devam edecektir.”

ASBEST NEDİR?

Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir mineral. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinir.

Asbestin insan sağlığına zararları

Asbest son derece kanserojen bir maddedir. Solunum yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açar. Uzmanlar cilde nüfuz etmesinin de mümkün olduğunu düşünmektedirler. Asbestin neden olduğu hastalıkların bazıları, akciğer zarları arasında sıvı toplanması, kireçlenme, akciğer zarı kalınlaşması ve akciğer dokusunda bağ dokusu oluşumu gibi selim hastalıklardır. Ayrıca ciltte yaralara neden olabilir.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), her yıl dünyada kanser yapıcı maddeleri düzenli olarak özelliklerine göre gruplara ayırmaktadır. Ajansın kanserojen maddeler listesinde asbest maddesi, "kesin kanserojen" tanımlanması ile 1. grupta sınıflandırılmıştır.

Fransa'da asbeste bağlı hastalıklardan her yıl 4000 kişi ölmektedir ve sayı giderek artmaktadır. Uzmanlar Birleşik Krallık'ta 1960 ve 70'lerde asbeste maruz kalmış kişilerden 120.000'den fazlasının akciğer kanseri nedeniyle yakın gelecekte öleceğini öngörmektedirler. Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde 90'lı yılların başında asbest üretim ve kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Avrupa Birliği'de 2005 yılından itibaren AB'ye üye ülkelerde asbest üretimi ve kullanımını yasaklamıştır.

Geçmişte tersane işçisi olan babasının iş elbiselerinden bulaşan asbest nedeniyle kansere yakalanan genç bir kadın, 2007 yılında İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan tazminat almaya hak kazanmıştır.

Asbeste bağlı oluşan hastalıklar

Asbestoz – İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.

Mezotelyoma – Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri, yani mezotelyomadır. Batı ülkelerinde yılda her bir milyon kişinin 1-2'sinde saptanan mezotelyoma, Türkiye'de yılda en az 500 kişide görülmektedir. Mezotelyomaya ait en sık rastlanan yakınmalar, ağrı ve ilerleyici nefes darlığıdır. Akciğer röntgeni ve tomografide tipik bulgular saptanabilirse de, kesin tanı için başvurulan standart yöntem akciğer zarı biyopsisidir. Mezotelyoma, erken dönemde tanınıp uygun cerrahi girişim uygulanamadığında, ilaç ya da ışın tedavisine iyi cevap vermeyen ve hastayı kısa zamanda ölüme götüren bir hastalıktır.

Kanser – Asbest, akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserlerine yol açmaktadır.

Akciğer zarı (plevra) kalınlaşması

Asbestin çevreye verdiği zararlar

Düşük oranlarda asbest soluduğumuz havada ve doğal kaynaklar da dahil olmak üzere içme suyunda bulunmaktadır. Araştırmalara göre genel olarak asbeste maruz kalanlarda (meslek dışında) akciğer zarında gram başına on bin ila yüz bin asbest parçacığı bulunmaktadır ki bu da her insanın akciğerlerinde milyonlarca parçacık bulunması demektir.

EPA, içme suyunda yoğunluk sınırı olarak uzun lifler için (uzunlugu 5 µm'yi geçen lifler) litre başına 7 milyon lif olarak alınmasını önermiştir.

Solunan havadaki asbest liflerinin boyu 3.0-20.0 µm ve kalınlığı 0.01 µm olduğu için çıplak gözle görülememektedir...