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İçişleri Bakanlığı: Sistem üzerinden başvurusu alınan depremzedeler cezalı sayılmayacaklar

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İçişleri Bakanlığı, KKTC’ye gelen ve 90 gün süre ile adaya girişlerine kolaylık sağlanan depremzedelerin, 6 ay süreli "İnsani İkamet İznine" başvuru yapabilmeleri için online kayıt yapmaları gerektiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı: Sistem üzerinden başvurusu alınan depremzedeler cezalı sayılmayacaklar

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü, ülkede bulunan depremzedelere yönelik açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası KKTC’ye gelen depremzedelerin mağduriyetlerini hafifletmek amacıyla depremzede olarak 90 gün süre ile KKTC’ye girişlerine kolaylık sağlanan depremzedelerin 6 ay süreli "İnsani İkamet İznine" başvuru yapabilmeleri için KKTC İçişleri Bakanlığı resmi web sitesi https://icisleri.gov.ct.tr/ adresinden online ikamet izinleri bölümünden kayıt yapmaları gerekmektedir” denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

“KKTC’de bulunan deprem mağduru kişiler, KKTC İçişleri Bakanlığı online muhaceret işlemleri bölümünde yer alan “İnsani İkamet İzni” başlığını seçerek kimlik bilgilerini, yerleşim yeri bilgilerini ve ülkeye giriş belgelerini yükleyerek başvuru yapabileceklerdir.

İNSANİ İKAMET İZNİ BAŞVURU SÜRECİ:

KKTC’de depremzede olduğunu belgelemek kaydı ile insani ikamet izni talebinde bulunan kişilere sms yolu ile sistem tarafından başvurunun değerlendirmeye alındığına dair kısa mesaj gönderilecektir.

Sistem üzerinden başvurusu alınan depremzedelerin işlemleri değerlendirilme aşamasında olduğu süre zarfında kişiler hiçbir şekilde cezalı sayılmayacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden mağdur olan ve ülkemizde bulunan depremzedelerin yukarıdaki hususlara dikkat ederek, İnsani İkamet İzni başvurularını yapmaları önemle rica olunur.”

 

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