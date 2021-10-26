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İçişleri Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Dairesi Müdürlüğünden Önemle Duyurulur

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01 Kasım 2021 tarihinden itibaren sadece devir ve ipotek işlemleri için randevu sistemine geçilecektir.
İçişleri Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Dairesi Müdürlüğünden Önemle Duyurulur

Küresel çapta etkisini sürdürmekte olan Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde alınan tedbirlere rağmen ortaya çıkan sağlık riskini de dikkate alarak vatandaşlarımızın Tapu ve Kadastro Dairemizde yapacakları işlemlerde verimliliği artırmak amacı ile 01 Kasım 2021 tarihinden itibaren sadece devir ve ipotek işlemleri için randevu sistemine geçilecektir.

Tapu ve Kadastro Dairemizde işlem yapmak isteyen kişiler 01/11/2021 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı resmi web sitesinde  https://takbis.gov.ct.tr/VATANDAS/VatandasRandevu adresinden randevu işlemleri bölümüne girerek devir ve ipotek işlemleri için online olarak randevu başvurusu yapabileceklerdir.

Online randevu alamayacak olup Devir ve İpotek işlemleri için randevu talep eden kişiler ise aşağıdaki hatlardan randevu talepleri için yardım alabileceklerdir.

 

Tapu Ve Kadastro Dairesi Randevu Bilgi Ve Yardım Hatları

Tel: (0392) 6111404

Tel: (0392) 6111375

Randevu Alan Kişilerin Dikkat Etmesi Gereken Önemli Hususlar:

  1. Randevu başvurusu yapacak kişilerin, gerek internet üzerinden online olarak gerekse de telefoniyen ilgili memura verecekleri bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

 

  1. İşlem yapmak üzere çağrılan kişilerin, verilen randevu gün ve saatinde ilgili Kaza Tapu Amirliğinde hazır olması gerekmektedir. Randevu verilen gün ve saat dışında kesinlikle işlem yapılmayacaktır.
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