İçişleri Bakanlığı Taşınmaz Mal Biriminden Önemli Duyuru

Bakanlığı’mızın dijital dönüşüm programı çerçevesinde “Yabancıların Taşınmaz Mal Alım Birimine” yapacakları başvurularını, bakanlığa gelmeden dijital ortamda online olarak yapabilmelerini sağlayacak yazılımlarımız devreye girmiştir. Kamuda verimliliğin, hizmet kalitesinin artırılması ve uzun kuyrukların son bulması hedefiyle yürütülen çalışmalar sonucunda dijital hizmet ağımıza yeni bir hizmet eklenmiştir.

Yabancı uyruklu şahısların ülkemizden taşınmaz mal satın almak amacı ile yaptıkları başvurular, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle artık online olarak yapılacaktır. Online başvurular yabancı uyruklu kişilerin kendileri, avukatları veya vekalet verdikleri şahıslar tarafından KKTC İçişleri Bakanlığı resmi web sayfasından http://icisleri.gov.ct.tr adresine girerek yapılabilecektir.

Yabancıların online başvuru yapabilmeleri için öncelikle KKTC İçişleri Bakanlığı resmi web sayfası olan http://icisleri.gov.ct.tr adresine girerek sisteme kayıt yapmaları gerekmektedir. Dijital dönüşüm programı kapsamında devreye giren Taşınmaz Mal Birimi Online Başvuru Sisteminin 14 Kasım 2022 tarihinde mesai saatleri içerisinde devreye gireceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Applications to purchase immovable property will be made online as of Novomber 14, 2022.

Online applications can be made by personally, with the help of a lawyer or the people to whom you have given have given power of attorney.

In order to benefit from the online application, you must enter the official page of the ministry of interior; http://icisleri.gov.ct.tr.

Note: In order to apply online, it is necessary to register in the system.