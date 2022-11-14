  • BIST 4.554,64
  • Altın 1050.416
  • Dolar 18.6059
  • Euro 19.1302
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

İçişleri Bakanlığı Taşınmaz Mal Biriminden Önemli Duyuru

» »
İçişleri Bakanlığı Taşınmaz Mal Biriminden Önemli Duyuru
İçişleri Bakanlığı Taşınmaz Mal Biriminden Önemli Duyuru

Bakanlığı’mızın dijital dönüşüm programı çerçevesinde “Yabancıların Taşınmaz Mal Alım Birimine” yapacakları başvurularını, bakanlığa gelmeden dijital ortamda online olarak yapabilmelerini sağlayacak yazılımlarımız devreye girmiştir. Kamuda verimliliğin, hizmet kalitesinin artırılması ve uzun kuyrukların son bulması hedefiyle yürütülen çalışmalar sonucunda dijital hizmet ağımıza yeni bir hizmet eklenmiştir.

Yabancı uyruklu şahısların ülkemizden taşınmaz mal satın almak amacı ile yaptıkları başvurular, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle artık online olarak yapılacaktır. Online başvurular yabancı uyruklu kişilerin kendileri, avukatları veya vekalet verdikleri şahıslar tarafından KKTC İçişleri Bakanlığı resmi web sayfasından http://icisleri.gov.ct.tr adresine girerek yapılabilecektir.

Yabancıların online başvuru yapabilmeleri için öncelikle KKTC İçişleri Bakanlığı resmi web sayfası olan http://icisleri.gov.ct.tr adresine girerek sisteme kayıt yapmaları gerekmektedir. Dijital dönüşüm programı kapsamında devreye giren Taşınmaz Mal Birimi Online Başvuru Sisteminin 14 Kasım 2022 tarihinde mesai saatleri içerisinde devreye gireceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.

 

Applications to purchase immovable property will be made online as of Novomber 14, 2022.

Online applications can be made by personally, with the help of a lawyer or the people to whom you have given have given power of attorney.

In order to benefit from the online application, you must enter the official page of the ministry of interior; http://icisleri.gov.ct.tr.

Note: In order to apply online, it is necessary to register in the system.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliğiyle toplanamadı14 Kasım 2022 Pazartesi 13:17
  • Kayıp çocukla ilgili gelişme...14 Kasım 2022 Pazartesi 11:42
  • Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımları atacağız14 Kasım 2022 Pazartesi 11:36
  • Kanunsuz Avlanma14 Kasım 2022 Pazartesi 11:25
  • Kayıp Şahıs Bulundu14 Kasım 2022 Pazartesi 11:21
  • 2 Farklı Bölgede Hırsızlık14 Kasım 2022 Pazartesi 11:20
  • Çavuşoğlu, Taksim’de yaşanan saldırıyı kınadı14 Kasım 2022 Pazartesi 11:19
  • Yüksel Sergil hayatını kaybetti14 Kasım 2022 Pazartesi 11:05
  • "Kimliksizler" eylem öncesi basın toplantısı düzenliyor14 Kasım 2022 Pazartesi 11:01
  • Cumhuriyetimiz 39 Yaşında14 Kasım 2022 Pazartesi 10:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti