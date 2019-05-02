İçişleri Bakanlığı: Ülkesel fizik planı çalışmaları devam ediyor

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı’nda temel referans belge olarak ele alınacak Mevcut Durum Raporunun şekillenmesi, Dikmen İmar Planı sürecinin tamamlanması için tüm paydaşların katılımıyla çalışmalar devam ediyor” denildi.

Dikmen İmar Planı sürecinde hazırlanan Mevcut Durum Raporu’nun, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda sunulduğu kaydedilen açıklamada, Şehir Planlama Dairesi’nin Dikmen Belediyesi ile iş birliği içerisinde düzenlediği ve bugün başlayan toplantının yarın da devam edeceği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Davetlilerden geniş ilgi gören toplantılarda, Mevcut Durum Raporu’nda yer alan verilerin ve tespitlerin doğrulamasını yapmak ve bir sonraki aşamada düzenlenecek Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı’na sağlıklı bir zemin oluşturmak amaçlanmıştır.

Katılımcıların sağladığı görüş ve ek bilgiler ışığında revize edilen Mevcut Durum Raporu, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı’nda temel referans belge olarak kullanılacaktır.”