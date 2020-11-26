  • BIST 1.342
  • Altın 459,153
  • Dolar 7,8878
  • Euro 9,3910
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 6 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

İçişleri Bakanlığına sahte doğum evrağı vermişlerdi

» »
İçişleri Bakanlığına sahte doğum evrağı vermişlerdi...Bugün mahkemeye çıkarıldılar
İçişleri Bakanlığına sahte doğum evrağı vermişlerdi

İçişleri bakanlığına sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı Jiaxi Fan ve söz konusu belgeyi düzenlediği ve tedavüle sürülmesine olanak sağladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mithat Küçükakçalı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. ilk etapta tutuklanan zanlı Peng Suve’nin ise yapılan soruşturmada suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakıldığını belirtti.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olayla ilgili bulguları aktardı. Parlak 10 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa'da Mithat Küçükakçalı ve Jiaxi Fan yurtdışından gelen ve 6 aylık olan J.M isimli 6 aylık bebeği evrakları üzerine İçişleri Bakanlığı Mührü vurulmak sureti ile sahte olarak bir KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettikleri gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını ve aleyhlerine bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Parlak 6 aylık bebeğin ilk etapta sosyal hizmetlere teslim edildiğini ve bebekle ilgili araştırmaların devam ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Jiaxi Fan’ın sabah mahkemeye çıkarılacağı sırada Aids hastası olduğu beyanında bulunduğunu bu nedenle tahlil yapıldığını ve sonucunun beklendiğini belirtti. Polis zanlı Mithat Küçükakçalı’nın tahkikata etki etme olasılığı kalmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep ederken zanlı Jiaxi Fan’ın ise sağlık sorunlarının tespit edilmesi ve yasal statüsünün incelenmesi bakımında 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Mithat Küçükakçalı’nın ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve zanlının 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç Sağer zanlı Jiaxi Fan’ın ise soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hür-İş, asgari ücret tartışmalarına tepki gösterdi: “Kimse çalışanı açlığa mahkum edemez”26 Kasım 2020 Perşembe 18:30
  • KTEZO:“Siyasetin, kaynakları çoğaltmak yanında vicdanları sızlatmayacak bir dağılım ve paylaşımı başarabilmesi şart”26 Kasım 2020 Perşembe 18:28
  • Sadıkoğlu’ndan Limasol Bankası’na teşekkür26 Kasım 2020 Perşembe 18:08
  • Erhürman Tatar'ın Özersay'a mesajını eleştirdi:"Herkes ağzından çıkanı tartarak söylesin"26 Kasım 2020 Perşembe 18:06
  • Tatar’ın Maraş’ta ne yaptığını değişmeyecek şekilde son kez izah etmesi gerekli26 Kasım 2020 Perşembe 17:42
  • CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanlığı’na Hasan Can Sermet getirildi26 Kasım 2020 Perşembe 17:23
  • Sol Hareket: “Maraş’taki caddenin isminin değiştirilmesi kabul edilemez”26 Kasım 2020 Perşembe 17:17
  • Gizli ittifak kurdular!26 Kasım 2020 Perşembe 16:47
  • Sahte paralar tedavülde uyarısı!26 Kasım 2020 Perşembe 16:43
  • 8 ayrı noktada kuruldu! Kapalı Maraş'ta büyük dönüşüm...26 Kasım 2020 Perşembe 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti