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İçişleri Bakanlığı'nda Covid-19 pozitif vaka! 2 daire kapanıyor!

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İçişleri Bakanlığı'nda Covid-19 pozitif vaka! 2 daire kapanıyor!
İçişleri Bakanlığı'nda Covid-19 pozitif vaka! 2 daire kapanıyor!

Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde yapılan rutin PCR taramaları sonucunda, Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğünde görevli iki personelimizin PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Bu nedenle, sağlık riski yaratmadan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda, Yerel Yönetimler Müdürlüğümüzün tamamı ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğü ile teması olan bölümlerinde, 7 Ekim 2021 Perşembe gününe kadar hizmete ara vermiştir.


Bu süre zarfında Muhaceret Dairesinde yaşanan kısmi kapanma dışında kalan İkamet İzinleri, Beyaz Kimlik ve Pasaport işlemlerini yürüten bölümler açık olup, şimdilik hizmet verilmeye devam edilecektir.

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