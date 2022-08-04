İçişleri Bakanlığı’ndan av ruhsatları hakkında önemli duyuru!

av ruhsatlarında asgari ücretin 1/15’i tutarındaki katkı payı ücretinde, indirime gidilmesi yönünde oy birliğiyle karar alınmıştır.
Bu bağlamda, Merkezi Av Komisyonu toplantısında oy birliği ile karara bağlanan; asgari ücrete yapılan artışa paralel olarak Av Ruhsatlarında yaşanacak artışın uygun oranda indirim yapılarak düzenlenmesi hakkında bakanlığımız tarafından hazırlanan önerge, 3 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulun’da görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.
18/2009 Sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın 9 (2) (B) (a) maddesinin Bakanlar Kurulu’na verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi Av Komisyonunun görüşleri dikkate alınmış, ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak, av ruhsatlarında asgari ücretin 1/15’i tutarındaki katkı payı ücretinde indirime gidilmiştir. Buna göre; alınan kararla av ruhsatı katkı payı ücreti 1/20 olacak şekilde düzenlenmiştir. Av ruhsatları ile ilgili indirim kararı resmi gazeteden yayınlandığı tarih itibariyle yürürlükte olacaktır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.