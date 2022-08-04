İçişleri Bakanlığı’ndan av ruhsatları hakkında önemli duyuru!

Yılın 12 ayı, yaban hayatını koruma ve geliştirme hedefiyle hem doğada hem de bilinçlendirme amaçlı birçok faaliyetlerde bulunan KKTC Avcılık Federasyonumuzun Merkezi Av Komisyonu toplantısında yapmış oldukları öneri doğrultusunda,

av ruhsatlarında asgari ücretin 1/15’i tutarındaki katkı payı ücretinde, indirime gidilmesi yönünde oy birliğiyle karar alınmıştır.

Bu bağlamda, Merkezi Av Komisyonu toplantısında oy birliği ile karara bağlanan; asgari ücrete yapılan artışa paralel olarak Av Ruhsatlarında yaşanacak artışın uygun oranda indirim yapılarak düzenlenmesi hakkında bakanlığımız tarafından hazırlanan önerge, 3 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulun’da görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

18/2009 Sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın 9 (2) (B) (a) maddesinin Bakanlar Kurulu’na verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi Av Komisyonunun görüşleri dikkate alınmış, ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak, av ruhsatlarında asgari ücretin 1/15’i tutarındaki katkı payı ücretinde indirime gidilmiştir. Buna göre; alınan kararla av ruhsatı katkı payı ücreti 1/20 olacak şekilde düzenlenmiştir. Av ruhsatları ile ilgili indirim kararı resmi gazeteden yayınlandığı tarih itibariyle yürürlükte olacaktır.