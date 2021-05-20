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İçişleri Bakanlığı'ndan çiftçi ve hayvancılara önemli duyuru

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İçişleri Bakanlığı'ndan çiftçi ve hayvancılara önemli duyuru
İçişleri Bakanlığı'ndan çiftçi ve hayvancılara önemli duyuru

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSKÂN VE REHABİLİTASYON DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
ÇİFTÇİ VE HAYVANCILARA ÖNEMLE DUYURULUR:

1.

İskân Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 40 B maddesi uyarınca Rezerv Tarımsal Kaynaklar mevsimlik olarak 1 Eylül 2021 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında bir yıllığına kiralanacaktır.

2.

Müracaatlar 24 Mayıs 2021 – 09 Temmuz 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde İskân ve Rehabilitasyon Dairesi’nin Kaza Tarımsal Şubelerinden temin edilecek Tarımsal Kaynak Talep Formu ile yapılacaktır.

3.

Yaşanmakta olan Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl müracaatlar, ilgili Tarımsal Kaza Şube Amirlikleri’nin giriş kapılarında bulunan müracaat teslim kutularına atılmak ve müracaat teslim defterini doldurmak suretiyle teslim edilecektir. Müracaatlar şahsen yapılacak olup müracaat formunun ekine;

  1. Kimlik Kartı fotokopisi,
  2. 2020-2021 yılı icar mukavelesi fotokopisi (eski kiracılar için) eklenecektir.

4.

Eksik belgeli, yanlış beyan yapılmış veya eksik bilgi içeren başvurular kabul edilmeyecektir.

5.

Geçmiş yıllardan kira borcu olanlara kira borçlarını ödemeden kiralama yapılmayacağı yasa gereğidir. Bu nedenle geçmiş yıllardan kira borcu olan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine müracaat ederek, geçmiş borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

6.

Belirtilen tarihler arasında müracaatta bulunmayan veya müracaatta bulunduğu halde geçmiş borçlarını ödemediği tespit edilen kişilere 2021-2022 sezonu için kira yapılmayacaktır.

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