  • BIST 1.395,840
  • Altın 504,56
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2200
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

İçişleri Bakanlığı’ndan Ek Denetim Tedbirleri

» »
Bugün, 6 ilçede Kaymakamlıkların koordinesinde gerçekleştirilen İlçe Emniyet Kurulu toplantılarında denetimlerin daha da sıklaştırılması konusunda planlama yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’ndan Ek Denetim Tedbirleri

Bugün, 6 ilçede Kaymakamlıkların koordinesinde gerçekleştirilen İlçe Emniyet Kurulu toplantılarında denetimlerin daha da sıklaştırılması konusunda planlama yapıldı. Covid-19 Tedbirleri kapsamında Bakanlar Kurulu’nun yayınladığı Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi İle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirlediği tedbirlere ve açık olan iş yerlerinde kriterlere uyulup uyulmadığı konusunda gece ve gündüz denetimlerinin artırılması kararı alındı.

İlçe Emniyet Kurulları, artan vaka sayılarını da dikkate alarak, kent merkezleri ve kırsalda nüfusun yoğun olduğu bölgelerde açık olan: bar, meyhane, retorant, cafe, kahvehane, berber / kuaför salonları ve marketler başta olmak üzere Covid-19 denetimlerinin gece ve gündüz saatlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

İlçe Emniyet Kurulları her ilçenin özel yapısını dikkate alarak, Kaymakamlık, Belediyeler, Polis Teşkilatı, Çalışma Dairesi, Temel Sağlık Dairesi personelinden oluşacak ekiplerle açık olan iş yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulması, çalışan personelin maske takma zorunluluğu, girişlerde kayıt tutularak, dezenfektan bulundurulması, ateş ölçümlerinin yapılması, masa ve sandalye mesafelerinin düzenlenmesi ve mekânların büyüklüğüne göre müşteri sayısının belirlenmesi gibi temel tedbirlerin, denetleme çalışmalarını hem kırsalda hem de ilçe merkezlerinde daha da artırılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı İlçe Emniyet Kurulları’nın gerçekleştireceği yoğun denetimler yanında halkın da Covid-19 Tedbirleri çerçevesinde kurallara hassasiyetle uymasının önemine vurgu yaptı. İlçe Emniyet Kurulları, halk sağlığının korunması ve ülke ekonomisinin yeni bir kapanma ile karşı karşıya kalmaması için rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasının önemli olduğunu belirterek, açık olan iş yerlerinin kurallara hassasiyet göstermesini istedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gemikonağı’nda Kanunsuz Uyuşturucu ve Kanunsuz Silah Tasarrufu… 1 Kişi Tutuklandı06 Temmuz 2021 Salı 15:36
  • Bu Memleket Bizim Platformu Polis Genel Müdürlüğü’ne Siyah Çelenk Bıraktı06 Temmuz 2021 Salı 15:11
  • Bertan Zaroğlu YDP’den İstifa Etti…06 Temmuz 2021 Salı 15:07
  • TUTDER’in Çöp Torbalarıyla İlgili Ara Emri Başvurusuna YİM’den Onay06 Temmuz 2021 Salı 15:01
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden Abonelere Duyuru06 Temmuz 2021 Salı 14:26
  • Tatar: "Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC"06 Temmuz 2021 Salı 14:16
  • Arıklı istifalar için hayırlı olsun dedi06 Temmuz 2021 Salı 13:52
  • PGM'ye Siyah çelenk! 25 Yıl geçti Adalı'nın katilleri daha bulunamadı!06 Temmuz 2021 Salı 13:28
  • 2011 kişi istifa etti YDP Bölündü, Millet Partisi doğdu!06 Temmuz 2021 Salı 13:17
  • Arıklı: Tüp gaza zam yok!06 Temmuz 2021 Salı 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti