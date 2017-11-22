İçişleri Bakanlığı'ndan 'İsmet Felek' açıklaması: Yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı, vahim zarar suçundan 2 yıl mahkum olmuş ve tahliye edildikten hemen sonra yurtdışına ihracı gerçekleşen İsmet Felek'le ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, ülkeye giriş yasağının kaldırılması ile ilgili iddialara da yanıt verildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Vahim zarar suçundan 2 yıl mahkum olmuş ve 27 Nisan 2017 tarihinde tahliye edildikten hemen sonra yurtdışına ihracı gerçekleşen İsmet Felek adlı şahsın ülkeye giriş yasağının kaldırılması ile ilgili spekülatif haberler kamuoyunu anlamsız yere meşgul etmektedir. Söz konusu şahıs Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası Madde: 6(1)(D) ve 14(1) kapsamlarında MHD.0.00-359.1-17-301018/5/2016 sayılı kararı ile ihraç edilmiştir. Hükümetin İsmet Felek’in ülkeye giriş yasağının kaldırılması ile ilgili bir kararı bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulunca alınan kararlar şeffaf bir şekilde resmi gazetede yayınlanmaktadır. Kamuoyuna duyrulur.