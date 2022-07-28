İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama!

İçişleri Bakanlığı, KKTC vatandaşlarının araçları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne yapacakları seyahatlerde Araç Kayıt Dairesi’nden çıkış iznini KKTC çipli kimlik kartları ile yaptıktan sonra kimlik kartları ile seyahat edebileceklerini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları bugüne kadar, araçla Türkiye Cumhuriyeti’ne seyahatleri sırasında pasaportla çıkış yapmaktaydı.

Küresel çapta yaşanan çip krizinin yarattığı sıkıntılardan dolayı çipli pasaport cüzdanlarının tedarikinde yaşadığımız sorunların kısa süre içerisinde çözümüne yönelik gerekli adımların, bakanlığımız tarafından atıldığını daha önce kamuoyuna 22 Temmuz 2022 tarihinde duyurmuştuk.

Bu süre zarfında ve bundan sonra geçerli olacak şekilde, vatandaşlarımızın araçla Türkiye Cumhuriyeti’ne yapacakları seyahatlerinde mağduriyet yaşamamaları için KKTC Gümrük Müdürlüğümüz ile başlatılan çalışma ve istişare sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği ve Polis Genel Müdürlüğü’müz nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda konu çözüme kavuşmuştur.

Vatandaşlarımızın araçları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne yapacakları seyahatlerde Araç Kayıt Dairesi’nden çıkış iznini KKTC çipli kimlik kartları ile yaptıktan sonra kimlik kartları ile seyahat edebileceklerdir.