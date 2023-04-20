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İçişleri Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru

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İçişleri Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru
İçişleri Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru

24 Nisan - 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği binamızda kısmi tadilat yapılacaktır. Daha çağdaş ve sağlıklı bir ortamda, hizmet kalitesini artırmak adına yapılan çalışmaların hızlıca tamamlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla uzun süredir ihtiyaç duyulan elzem tadilatların yapılabilmesi adına geçici bir süre Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğimizde acil değerlendirme, haciz, kamulaştırma ve sadece daha önceden randevu alınmış devir ve ipotek işlemleri yapılacaktır.

Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğinde elzem olan tadilatların yapılacağı süre zarfında yukarıda belirtilen acil işlemler ile randevulu olan tapu ve devir işlemleri dışında kalan hizmetler için hizmet almak isteyen kişiler Girne Kaza Tapu Amirliği, Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği ve Gazimağusa Kaza Tapu Amirliğinde işlemlerini yapabileceklerdir.

Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğinde işlem yapacak olan kişilerin yukarıdaki hususlara dikkat etmeleri önemle rica olunur, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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