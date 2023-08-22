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İçişleri Bakanlığı'ndan transit vize uygulaması açıklaması

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İçişleri Bakanlığı, transit vize uygulamasının ülkenin geleceği için önemli olduğunu, üniversitelerin kayıtlı öğrencilerinin bundan etkilenmeyeceğini belirtti.
İçişleri Bakanlığı'ndan transit vize uygulaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı, transit vize uygulamasının ülkenin geleceği için önemli olduğunu, üniversitelerin kayıtlı öğrencilerinin bundan etkilenmeyeceğini belirtti.

Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi’nin aldığı transit vize kararı konusunda açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti vize rejimi gereği daha önceden de uygulamada olan ve pandemi dönemi olağanüstü koşullar nedeniyle yumuşatılmış transit vize uygulamasının, Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi’nin aldığı kararla yeniden uygulanmaya başlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki devletlerarası anlaşmalar ve iş birliği protokolleri çerçevesinde, alınan kararla halkımızın da uzun süredir hassasiyet gösterdiği ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına transit vize uygulamasına geçilmesi, KKTC’nin geleceği açısından önemli bir adımdır.

KKTC ekonomisinin gelişmesinde lokomotif sektörlerden biri olan üniversitelerimizin kayıtlı öğrencileri uygulamadan etkilenmeyeceği gibi alınan kararlar, öğrenci kalitesinin artmasına ve ülke itibarımızın güçlenmesine de katkı koyacaktır. KKTC en güvenli ve öğretim kurumları ile kaliteli eğitim alınacak ülkelerden biridir. Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi’nin kararı ile uygulamaya giren transit vizeye ek olarak, kısa süre içerisinde uygulamaya koyacağımız e-vize otomasyon sistemi ile hem ülkeye girişler daha kontrollü olacak, hem de yükseköğrenimde öğrenci kalitesi artacaktır. Böylelikle ülkemiz kazanacaktır."

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