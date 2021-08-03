  • BIST 1.402,230
  • Altın 484,24
  • Dolar 8,3180
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

İçişleri Bakanlığı'nın tüm birimlerinde aşısızlara PCR zorunluluğu

» »
Aşısızlara PCR ücretli de yapılacak!
İçişleri Bakanlığı'nın tüm birimlerinde aşısızlara PCR zorunluluğu

İşte Bakanlık'tan yapılan açılama;

Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 Ağustos 2021 tarihinde Bakanlar kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, 4 Ağustos 2021 Çarşamba gününden itibaren İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kaymakamlıklar, tüm daire ve birimlerinde işlem yapacak aşısız kişilerin, girişte 3 günlük PCR veya negatif antijen test sonuçlarını göstermeleri gerekmektedir.

 

Bakanlığımızın Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aldığı ve 4 Ağustos 2021 Çarşamba gününden itibaren uygulamaya koyacağı bu karar, son dönemde yerel vakalarda yaşanan artış dikkate alınarak, halkımızın aşılanmasını teşvik etmek, virüsün yayılmasının önüne geçmek ve halk sağlığının korunması amacıyla alınmıştır.

 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı tüm daire ve birimlerinde işlem yapacak olan aşısı tamamlanmış kişiler girişte aşı kartlarını ibraz etmek suretiyle işlemlerini yapabilecektir.

 

Bu kriter dışında kalan aşısız kişilerin ise; İçişleri Bakanlığı’nda ve bakanlığımıza bağlı tüm daire ile birimlerinde işlem yapmak için 4 Ağustos 2021 Çarşamba gününden itibaren 3 günlük negatif PCR veya antijen test sonucunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

Bu zor dönemde hem sevdiklerimizi hem de ülkemizin ekonomik işleyişini korumak için tüm halkımızın temel kurallar haline gelen; maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması ve aşı olmamış kişilerin en erken zamanda aşı olmasının hayati önemini bir kez daha hatırlatır, tüm halkımıza sağlıklı yarınlar dileriz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balalan-Ziyamet çemberi üzerine çıktı, reklam panosuna çarptıktan sonra sürüklendi ve taş köprüye çarptı03 Ağustos 2021 Salı 12:06
  • Erhürman: GKK yardımcısı konusunda açıklama yapıp sebebini ortaya koymayacaklar mı?03 Ağustos 2021 Salı 12:05
  • Lefkoşa'da bir şirket aracında zarf içerisinde bulunan 20bin Türk Lirası çalındı03 Ağustos 2021 Salı 12:03
  • Başkalarının buğday anızlarını, saman yapıp taşıdı03 Ağustos 2021 Salı 12:03
  • “Denizde Doğayı Hisset-3” Etkinliği 8 Ağustos Pazar Günü Yapılıyor03 Ağustos 2021 Salı 12:01
  • Adına gelen pakette uyuşturucu tespit edildi, gümrükte yakalandı03 Ağustos 2021 Salı 11:58
  • Akansoy: BK kararı için talep başvurusuna olumsuz yanıt verildi03 Ağustos 2021 Salı 11:49
  • Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü için lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik yetenek sınavı 13-14 Ağustos tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacak03 Ağustos 2021 Salı 11:08
  • Aşırı Sıcaklarda Dışarda Çalışma Yasağına Uymayanlar İçin Alo 102 İhbar Hattı Devrede03 Ağustos 2021 Salı 10:46
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte İstanbul’daki etkinliklere katılmak üzere adadan ayrıldı. 03 Ağustos 2021 Salı 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti