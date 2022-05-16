  • BIST 2.409,13
  • Altın 907.089
  • Dolar 15.6216
  • Euro 16.3131
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

İçişleri: Saldırı hazırlığındaki IŞİD’li Şanlıurfa’da yakalandı

»
İçişleri: Saldırı hazırlığındaki IŞİD’li Şanlıurfa’da yakalandı
İçişleri: Saldırı hazırlığındaki IŞİD’li Şanlıurfa’da yakalandı

Bakanlığın açıklamasına göre Kilis başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan bir bellekteki incelemede, IŞİD’e ait çok sayıda belge tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesindeki çalışmayla örgütsel dokümanlar çözüldü ve operasyon başlatıldı.

‘Ebi Enes El Kahtani’ kod adlı Beşşar el Mızhen isimli şüpheli, Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü’nce yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametindeki aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Zanlının Türkiye’de canlı bomba saldırısı düzenlemeli planlandığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz ve Ege kıyılarında zehirli deniz kestanesi tehlikesi15 Mayıs 2022 Pazar 14:21
  • Kulis: Erdoğan dostlarıyla 'Meclis'te çoğunluğu kaybediyoruz' bilgisini paylaştı15 Mayıs 2022 Pazar 13:45
  • En ucuz sigara 40 TL olabilir15 Mayıs 2022 Pazar 10:30
  • Avrupa'da süt ve süt ürünlerinde son 1 yılda fiyatların en çok arttığı ülke Türkiye14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:11
  • Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıkması Batı’da nasıl yorumlandı?14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:08
  • ABD: Türkiye'nin tutumunu netleştirmeye çalışıyoruz14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:19
  • Günün önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa,siz halen ücret mi ödüyorsunuz?14 Mayıs 2022 Cumartesi 08:00
  • Erdoğan’ın NATO çıkışı İskandinav ülkelerinin gündemine oturdu13 Mayıs 2022 Cuma 16:40
  • HADO İlk Seferini 19 Mayıs’ta Girne'ye Yapacak13 Mayıs 2022 Cuma 15:24
  • Çavuşoğlu’ndan ABD’nin PKK/YPG kararına tepki13 Mayıs 2022 Cuma 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti