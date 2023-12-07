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İçişleri'nden 'video' açıklaması: "Montaj"

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un katıldığı bir televizyon programında yabancıların mal alımı ve satımı konusunda yapmış olduğu açıklamanın videosu sosyal medyada gündem olmuştu.
İçişleri'nden 'video' açıklaması: "Montaj"

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un katıldığı bir televizyon programında yabancıların mal alımı ve satımı konusunda yapmış olduğu açıklamanın videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Konuya ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı, videonun montaj olduğu ve gerçeklerle bağdaşmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Pazartesi günü katıldığı bir televizyon programında yabancıların mal alımı ve satımı konusunda yönetilen sorulara cevap vermişti. Oğuz'un bahse konu programda verdiği cevapların yer aldığı bölümler bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştı. 

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapılarak, yayınlanan videonun 'montajlandığı' ve gerçeklerle bağdaşmayan birtakım algıların oluşmasına neden olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, "Bilinmelidir ki yaratılmaya çalışılan algı ile Sayın Bakanın söylemleri asla bağdaşmamaktadır. Sayın bakanımızın söyledikleri açıktır, nettir ve arşivlerde bulunmaktadır" denildi. 

Programın ilgili bölümünün de videosunun paylaşıldığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız; devletimizi, kurumlarımızı devre dışı bırakmaya çalışan, kayıt dışı mal alım ve satışlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve yasal düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmaları başlatmış olup kısa sürede tamamlayacaktır" denildi. 

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