İçki fiyatların indirim

Bakanlar Kurulu alkol zammını (bir miktar) geri aldı.
Viski, rakı gibi içeceklerdeki fon 50–>25 TL’ye, birada 5TL’ye indirildi.
Viski gibi içeceklerdeki fon önceden 13 TL idi. Yani zam 4 kattan 2 kata indirildi.
Bakanlar Kurulu alkol zammını (bir miktar) geri aldı.
Viski, rakı gibi içeceklerdeki fon 50–>25 TL’ye, birada 5TL’ye indirildi.
Viski gibi içeceklerdeki fon önceden 13 TL idi. Yani zam 4 kattan 2 kata indirildi.
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