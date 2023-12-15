İçki hırsızları marketleri soyup soğana çevirdi

Lefkoşa’da meydana gelen içki hırsızlığı ile ilgili tutuklanan E.M.Z , Ö.K, A.Ö ve S.A.M, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevi polis memuru Doğukan Can olguları aktardı.



Polis, 3 Aralık 2023 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Çakıl Market isimli işletmeye müşteri olarak giren E.M.Z'nin içki reyonunda satışa sunulan 1475 TL değerindeki Chivas Regal “18 Years” marka viskiyi giymekte olduğu montunun iç kısmına saklayıp ödemeden çıkış yaparak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 05 Aralık 2023 tarihinde geldiğini, kamera görüntülerinden zanlı ve suçla bağlantılı Ö. K'ya ulaşıldığını ve aynı gün zanlıların Lefkoşa Adli Şube'ye celp edildiklerini yineledi.

Polis, zanlının tasarruflarında bulunan sırt çantası içerisinde ve ikametgahlarında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 28 bin TL değerindeki 22 adet muhtelif markalarda içkilerin bulunarak emare olarak alındığını anımsattı.

Polis, iki zanlının 6 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk temin edildiğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu A.Ö ve S.A.M^nin suçla bağlantılarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, A.A'nın 6 Aralık’ta Girne'de tespit edilerek, derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen, ikametgahında yapılan aramada muhtelif marka ve çeşitlerde toplam 4 adet alkollü içkinin tespit edilip, emare olarak alındığını belirtti.

D.C, aynı tarihte S.A.M^nin Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada muhtelif marka ve çeşitlerde toplam 14 adet alkollü içkinin tespit edilip, emare alındığına vurgu yaptı.



Polis, zanlı S.A.M^nin ifadesinde evinde bulunan 14 şişe içkiden 4 tanesini zanlı E.M.Z'den aldığını söylediğini aktardı.

Polis, marketlerin stok sayımı yaptığını, ayrıca işletmecilerin ifadelerinin alındığını belirtti.



Polis, Okmar ve Okmar 1 marketlere ait kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlı .E.M.Z'nin 20 dakika arayla iki markete 4 kez girip, içki çaldığının görüldüğünü belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.



Polis, zanlı E.M.Z^nin 30 Ekim 2023 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye geldiğini, 30 Kasım’da vize süresinin olduğunu, böylelikle yasal statüsünün sonlandığını kaydetti.

Polis memuru, zanlı E.M.Z^nin davaları görülünceye kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.



Polis memuru, diğer zanlıların ise ülkede öğrenci statüsünde bulunduklarını belirterek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.



Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, diğer zanlıların 20 bin TL nakit teminat yatırmaları ve her biri için bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalamaları şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.



Zanlı E.M.Z^nin ise tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.