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İçki içip Casinoyu taşlamıştı

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Girne’de alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada cadde üzerinde bulunan bir Otel’e ait reklam panosuna taş atarak kıran zanlı Cem Kara dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
İçki içip Casinoyu taşlamıştı

Girne’de alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada cadde üzerinde bulunan bir Otel’e ait reklam panosuna taş atarak kıran zanlı Cem Kara dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat, huzurda bulunan zanlı Cem Kara’nın Girne'de meydana gelen Kasti Hasar ve Sarhoşluk meselelerinden methaldar olduğunu söyledi. Kesat, 31 Aralık 2020 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde Dr. Fazıl Küçük Çemberinin Güney kısmında Girne'de sakin zanlı Cem KARA’nın 232 mlg alkollü içki tesiri altında, anayol üzerinde bulunan Bir Otel’e ait ışıklı tabelaya taş atıp tabela üzerinde Casino yazısındaki “A” harfinin camını kasten ve kanunsuz olarak kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığını aktardı. Polis zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilip mahkeme emri ile tutuklandığını ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Polis memuru Kesat, teminat talep etti.

Zanlı davası görülünceye kadar 20 gün süreyle cezaevine gönderildi.

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