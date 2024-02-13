  • BIST 9135.74
  • Altın 2002.867
  • Dolar 30.7196
  • Euro 33.1396
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

İçki içti, taşkınlık yaptı, kaçak olduğu ortaya çıktı!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC'de izinsiz ikamet etmek, sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından tutuklanan Liberya uyruklu M.Z.J tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
İçki içti, taşkınlık yaptı, kaçak olduğu ortaya çıktı!

Polis memuru Ömer Uluçay mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da Oduncu Sokak üzerinde Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında M.Z.J'nin makul mazereti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmaz bir şekilde bağırıp çağırdığının görüldüğünü söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıya yapılan testte 277 promil alkollü olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının 24 Nisan 2022 tarihinden itibaren 660 gündür KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis denetim göreviyle toplandı13 Şubat 2024 Salı 12:28
  • Emekçi Kadınlar Panayırı" Girne'de Büyük İlgi Çekiyor13 Şubat 2024 Salı 12:08
  • Öztürkler: Yükseköğrenim alanı sıkıntılarından arındırılırken yıkıcı değil yapıcı olunmalı13 Şubat 2024 Salı 11:04
  • Erhan Arıklı Ankara'da13 Şubat 2024 Salı 10:31
  • Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından açıklama13 Şubat 2024 Salı 10:30
  • Yer yer yağmur bekleniyor13 Şubat 2024 Salı 09:34
  • Arıklı’dan Özersay’a: Bellapais’teki yüz binlerce sterlinlik villayı nasıl aldığını açıkla13 Şubat 2024 Salı 09:33
  • Meclis toplanacak13 Şubat 2024 Salı 09:30
  • DP Genel Sekreteri Akpınar: Araştırma ve soruşturmayı başlatıyoruz13 Şubat 2024 Salı 09:28
  • Kılıç: Daha sıkı denetim mekanizmalarının devreye girmesi artık şart13 Şubat 2024 Salı 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti