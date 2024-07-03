İçki satış ruhsatı olmadan satış yapan otel işletmecisine yasal işlem

Lefkoşa’da faaliyet gösteren otelde, dün sabah Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif alkollü içkilerin tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilerek emare olarak alındı.
Polis, bahse konu otel işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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