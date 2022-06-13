İçki ve sigaraya bir zam daha!

Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre Yeni Rakı Tekirdağ Altın Serisi ve Harvets sigara grubuna zam geldi. Yeni Rakı Tekirdağ Altın Serisine %30 zam gelirken Harvets sigara grubuna da 1 TL zam yapıldı. Vatandaş bir zam haberiyle daha sarsıldı.
Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre Yeni Rakı Tekirdağ Altın Serisi ve Harvets sigara grubuna zam geldi. Yeni Rakı Tekirdağ Altın Serisine %30 zam gelirken Harvets sigara grubuna da 1 TL zam yapıldı. Vatandaş bir zam haberiyle daha sarsıldı.
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