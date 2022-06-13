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İçki ve sigaraya bir zam daha!

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İçki ve sigaraya bir zam daha geldi.
İçki ve sigaraya bir zam daha!

Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre Yeni Rakı Tekirdağ Altın Serisi ve Harvets sigara grubuna zam geldi. Yeni Rakı Tekirdağ Altın Serisine %30 zam gelirken Harvets sigara grubuna da 1 TL zam yapıldı. Vatandaş bir zam haberiyle daha sarsıldı.

 

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