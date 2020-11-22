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İçkileri bitince el dezenfektanı içen 7 kişi yaşamını yitirdi

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İçkileri bitince el dezenfektanı içen 7 kişi yaşamını yitirdi
İçkileri bitince el dezenfektanı içen 7 kişi yaşamını yitirdi

Rusya’ya bağlı Yakutistan’ın Tattinsky bölgesindeki Tomtor köyünde parti veren bir grup kişi, içkileri bitince el dezenfektanı içti. Dezenfektan içen 9 kişilik gruptan 7 kişi hayatını kaybetti, diğer 2 kişinin de yoğun bakımda komada olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin arasında 41 yaşında bir kadın ve yaşları 27 ila 69 arasında değişen 5 erkek olduğu ifade edildi. Diğer yandan son kurbanın da bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölge savcısı olayla ilgili, “Zehirlenme, dezenfektan içilmesi sonucu meydana geldi” ifadelerini kullandı. Partidekilerin pandemi sırasında el temizleyici olarak satılan yüzde 69 metanol içeren dezenfektanı içtiği ifade edilirken, yetkililer yerel halkı antiseptik içmemeleri konusunda uyardı.

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