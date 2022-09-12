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İçkinin ölçüsünü kaçırıyor musunuz? İşte bu sorunun kolay bir çözümü…

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Uzmanlar, çok içmekten şikayetçi olanlara basit ve ama etkili bir çözüm sunuyor.
İçkinin ölçüsünü kaçırıyor musunuz? İşte bu sorunun kolay bir çözümü…

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, yaptıkları çalışmanın sonucunda, artık mağazalarda daha büyük bardakların daha pahalı olmasını ve barlar ile restoranların sadece küçük bardaklar kullanmasını talep ediyor.

Daily Mail’in haberine göre ekip, araştırma için haftada en az iki şişe şarap tüketen 260 haneyle çalıştı.

14 günlük iki dönem boyunca, gönüllülerden normal şarap miktarlarını 75 cl veya 37.5 cl şişelerde almaları istendi.

Ayrıca, deneyde katılımcılardan, daha küçük (290 ml) veya daha büyük (350 ml) bir bardaktan içmeleri istendi.

Her iki haftalık dönemin sonunda gönüllüler, ne kadar içtiklerini göstermek için şarap şişelerinin resimlerini araştırmacılara gönderdi.

KÜÇÜK TABAK YA DA BARDAK AZ TÜKETİME YOL AÇIYOR

Addiction dergisinde yayınlanan bulgular, insanların daha küçük bir bardak kullanmaları istendiğinde daha az içtiğini gösteriyor. Daha küçük bardakları kullanan haneler iki haftada yüzde 6,5 daha az (253 ml) içti.

Daha küçük bir şişeden içerken de benzer etkiler görüldü, ancak ekip sonuçların o kadar net olmadığını söyledi.

Dr. Eleni Mantzari ve meslektaşları, insanların daha küçük bardaklar kullanırken kendilerine daha az şarap koyma eğiliminde olduklarını söyledi.

Psikologların kilo vermek için insanları daha küçük bir tabaktan yemeye teşvik etmesiyle benzer sonuçlar yiyeceklerde de görüldü. Uzmanlar, bunun, insanları, tabaklarında daha fazla yemek olduğunu düşünmeleri için kandırdığını ve bunun da daha az yemelerine neden olduğunu söylüyorlar.

Cambridge ekibi, insanların daha küçük bir şişe alırlarsa daha az içebileceklerini, çünkü tüketimi hacimden ziyade içilen şişelerde ölçme eğiliminde olduklarını söyledi.

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