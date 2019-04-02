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İçme-kullanma suları 2019 Mart ayı tahlil sonuçları açıklandı.

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Değirmenlik Belediyesi, halk sağlığına karşı göstermiş olduğu duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle, beldemizde içme-kullanma suyu su analizi yaptırdı.
İçme-kullanma suları 2019 Mart ayı tahlil sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarında; “Koliform Bakteri”, “E.coli” ve “Enterokok”ta yapılan deney sonuçlarına göre sularımız temiz.

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi’nin, 2019 Mart ayını kapsayan ve Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarına göndermek suretiyle, su örneği alarak tahlil yaptırdığı yerler şunlardır:

 

Dilekkaya Köy Çeşmesi                                                                           TEMİZ

Ercan Su Çeşmesi                                                                                      TEMİZ

Cihangir Köy Çeşmesi                                                                             TEMİZ

 

 

İçme – Kullanma Suları İçin:

 

Parametre

Parametrik değer (sayı/100 ml)

Escherichia coli (E.coli)

0

Enterokok

0

Koliform

0

 

Bütün bölgelerimizde belirlenen noktalar, 3 ay arayla tahlile tabi tutulacak, sonuçlar da halk ile paylaşılacaktır

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