İçme-kullanma suları 2019 Mart ayı tahlil sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarında; “Koliform Bakteri”, “E.coli” ve “Enterokok”ta yapılan deney sonuçlarına göre sularımız temiz.
Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi’nin, 2019 Mart ayını kapsayan ve Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarına göndermek suretiyle, su örneği alarak tahlil yaptırdığı yerler şunlardır:
Dilekkaya Köy Çeşmesi TEMİZ
Ercan Su Çeşmesi TEMİZ
Cihangir Köy Çeşmesi TEMİZ
İçme – Kullanma Suları İçin:
Parametre
Parametrik değer (sayı/100 ml)
Escherichia coli (E.coli)
0
Enterokok
0
Koliform
0
Bütün bölgelerimizde belirlenen noktalar, 3 ay arayla tahlile tabi tutulacak, sonuçlar da halk ile paylaşılacaktır
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