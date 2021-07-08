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“İcraat yapmak için o makamlardasınız, şikâyet etmek için değil!”

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"Bir an önce yaygın bir aşılama kampanyası başlatın."
“İcraat yapmak için o makamlardasınız, şikâyet etmek için değil!”

İşte açıklama;

Vakalar artıyor. Talebi daha da daraltacak, dolayısıyla ekonomiyi daha da zora sokacak bazı önlemler gündemde. Ama Sağlık Bakanlığı elimizde çok sayıda aşı bulunmasına karşın aşılanma konusunda istekliliğin azaldığını ve daha fazla denetim yapılması gerektiğini açıklıyor.

Yurttaşlar olarak bizler önlemlerimizi almak ve aşılanmayı geciktirmemek zorundayız. Hükumete gelince... İcraat yapmak için o makamlardasınız, şikayet etmek için değil! Bir an önce yaygın bir aşılama kampanyası başlatın. Denetimleri artırın ve etkinleştirin. Giderayak ekonomiyi daha da berbat etmeye hakkınız yok!!!

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