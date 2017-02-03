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"İçşi tarafının bir sendika ile temsil edilmesi yanlış"

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"İçşi tarafının bir sendika ile temsil edilmesi yanlış"
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), yeni asgari ücretin yeniden görüşülmesi için itiraz edeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün toplanan Asgari Ücret Komisyonu, 2017 yılının ilk asgari ücretini belirlemiş ve 162 TL’lik zamla brüt olarak 2020 TL şeklinde belirlenmişti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜTK-SEN, yapılan zammı eleştirerek, komisyon içerisinde yalnızca bir sendika bulunmasının yanlış olduğunu ve komisyondaki sendika olan HÜR-İŞ’in yeni asgari ücrete onay vermesini reddettiğini vurguladı.

TÜRK-SEN, komisyonun aldığı kararın yanlış olduğunu belirterek, yasal haklarını kullanacaklarını ve yapılan zamma itiraz edeceklerini duyurdu.

TÜRK-SEN’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son dönemlerde Dövizde yaşanan patlama nedeniyle ve nerdeyse her hafta akaryakıta, gaza, elektiriğie diğer temel gıda maddelerine yapılan zamlara ilaveten Devletin Seyrüsefer ve diğer harçlara yapmış olduğu yüksek düzeyde zamlara tüm halkımızın satın alma gücü %40 oranında azalmıştır.

Özellikle özel sektörde sendikasız olarak çalışan işçilerin alım gücü açlık sınırının altına düşmüştür. Yaşanan bu kadar sıkıntıya rağmen 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi gereken asgari ücret uygulamaya taktikleri ile nihayet dün belirlendi 1 Şubat’tan itibaren uygulamaya geçecek.

İşçilerle resmen alay edercesine asgari ücrete 160 TL artış verilerek çalışanları açlığa mahkûm etmişlerdir.

Ancak böyle bir artışa işçi tarafı olarak HÜR-İŞ ‘in evet oyu kullanmasını kınıyor ve reddediyoruz.

Bu olay bir kez daha, Asgari Ücret Komisyonu’nda işçi tarafı olarak yalnızca bir sendikanın temsil edilmesinin ne kadar yanlış olduğunu gündeme getirmiş ve yasanın ivedi olarak değiştirilerek en az 3 federasyonun komisyonda temsil edilmesini sağlamak için ivedi olarak yasada düzenleme yapılması zaruret haline gelmiştir.

TÜRK-SEN olarak dün belirlenen asgari ücreti kabul etmiyor ve reddediyoruz. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak itiraz edeceğiz ve komisyona bu yanlıştan dönmek için bir kez daha değerlendirme imkanı sağlayacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Arslan Bıçaklı

Genel Başkan

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