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Ida Kasırgası’nın bilançosu artıyor

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Ida kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dün de artmaya devam ederken ABD’nin Kuzeydoğusu’nda sele kapılanlar için umut azalıyor.
Ida Kasırgası’nın bilançosu artıyor

Ida kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dün de artmaya devam ederken ABD’nin Kuzeydoğusu’nda sele kapılanlar için umut azalıyor. Louisiana’da kasırganın karaya ulaşmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen yaklaşık 600.000 kişiye halen elektrik verilemiyor.

29 Ağustos’ta Louisina’yı vuran ve 4. seviye olarak belirlenen Ida kasırgasında rüzgarın şiddeti saatte 240 kilometreye kadar yükseldi. Kasırga nedeniyle bölgede dün itibarıyla en azından 13 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga kuzeye doğru ilerledikçe şiddetini yitirse de ABD’nin Doğu Kıyısı’nda yol açtığı sel nedeniyle dün gelen rakamlara göre en az 50 kişi hayatını kaybetti.

New York’ta bulunan Central Park’ta yapılan ölçümler kente 7.8 cm ile rekor miktarda yağış düştüğüne işaret ederken iş yerlerini, toplu taşıma sistemlerini ve 1,200 haneyi su bastı. New York Valisi Kathy Hochul oluşan maddi hasarın 50 milyon dolardan fazla olduğunu söyledi.

SUALTI BORU HATTINDA SIZINTI

Öte yandan ABD’li petrol şirketi Talos Energy yaptığı açıklamada Meksika Körfezi açıklarındaki tesislerinde bir kaçak meydana geldiğini duyurdu. Marchand Körfezi’ndeki sızıntının sualtı boru hattındaki bir kayma dolayısıyla oluştuğu tespit edildi.

Boru hattında oluşan sızıntının boyutu uydudan görüntülendi.

Talos Energy, doğaya zarar veren petrolün akış hızının yavaşladığını duyurdu. ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve çevre kurum ve kuruluşları konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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