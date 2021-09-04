  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2850
  • Euro 9,8150
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Ida Kasırgası'nın vurduğu ABD'de kuyruklar uzadı

» »
ABD günlerdir Ida Kasırgası ile mücadele ediyor. Louisiana eyaletinde 800 bin aboneye elektrik verilemedi. Eyalet sakinleri gıda ve benzin almak için sırada bekliyor.
Ida Kasırgası'nın vurduğu ABD'de kuyruklar uzadı

ABD günlerdir Ida Kasırgası ile mücadele ediyor. Louisiana eyaletinde 800 bin aboneye elektrik verilemedi. Eyalet sakinleri gıda ve benzin almak için sırada bekliyor.

ABD medyası Louisiana’nın bazı bölgelerinde benzin istasyonlarında kuyruk oluştuğunu bildirirken, bazı süpermarketlerinse su, buz, süt ve ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerini sınırlı sayıda sattığı öğrenildi.

Öte yandan, bölgedeki marketler tedarik sistemlerinde sorun olmadığını bildiriyor.

Gıdaya ulaşımda yaşanan problemlerin nedeni olaraksa benzin sıkıntısı yaşayan ailelerin araçlarını kullanmamak için gıda stoku yapması gösteriliyor.

 

Ida Kasırgası'nın vurduğu ABD'de kuyruklar uzadı

 

Benzin sıkıntısı temel problem

Benzin istasyonu takip hizmeti GasBuddy, Louisiana’nın en büyük iki şehri olan Baton Rouge ve New Orleans’da istasyonların yaklaşık yüzde 67’sinde benzin bulunmadığını gösteriyor.

 

Biden'dan kasırgada yıkıma uğrayan Louisiana'ya ziyaret

 

Uzmanlar, eyaletteki benzin sıkıntısını halkın eyalet dışına çıkması ve benzinle çalışan jeneratörler nedeniyle talep artışına ve pompalardaki elektrik kesintileri yüzünden tankerlerin rafinerilerden benzin alamamasına bağlıyor.

 

Ida Kasırgası'nın vurduğu ABD'de kuyruklar uzadı

 

Benzinin bulunmaması nedeniyle süpermarketlerin en zor durumdaki mahallelere mobil hizmet verdiği bildirilirken, eczaneler zinciri Wallgreens de bölgede 3 araçla mobil eczane hizmeti verdiğini açıkladı.

ABD’deki elektrik kesintilerini takip eden Poweroutage.us sitesi, eyalette halen 825 bine yakın hanede elektrik olmadığını gösteriyor.

Okulların ne zaman açılacağı bilinmiyor

Louisiana’da COVID-19 sonrasında Ağustos ayında yeniden açılan okullar, Ida Kasırgası nedeniyle kapandı.

250 bin öğrencinin ne zaman okula başlayacağı konusunda açıklama yapılmazken, başta New Orleans olmak üzere eğitim kesintiye uğradığı bölgelerde okulların ne zaman yeniden açılacağı açıklanmadı.

 

Ida Kasırgası'nın vurduğu ABD'de kuyruklar uzadı

 

Uzmanlar, okulların açılmasının altı hafta kadar sürebileceğini, eğitimin yeniden başlaması için öncelikle elektriğin gelmesi, ardından kasırga nedeniyle bölgeden ayrılanların evlerine dönmesi ve karantina dönemini atlatmaları gerektiği belirtiliyor.

Kategori 4 şiddetindeki İda Kasırgası'nın 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da 9 kişi ölmüş, binlerce kişinin evi tahribata uğramıştı.

 

Ida Kasırgası'nın vurduğu ABD'de kuyruklar uzadı

 

Özellikle kasırgadan en fazla etkilenen Louisiana eyaletinde bazı bölgelere yeniden elektrik verilmesinin 3 hafta kadar sürebileceği açıklanmıştı.

Kuzeye ilerlerken yavaşlayan ve tropikal fırtınaya dönüşen kasırganın neden olduğu yağışlar nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde en az 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meksika'da koronavirüsten bin 177 can kaybı02 Eylül 2021 Perşembe 09:22
  • Kolombiya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 bini aştı02 Eylül 2021 Perşembe 09:01
  • New York sele teslim: Acil durum ilan edildi02 Eylül 2021 Perşembe 08:36
  • Dünya Meteoroloji Örgütü: Hava felaketleri 50 yılda 2 milyon kişiyi öldürdü01 Eylül 2021 Çarşamba 12:55
  • Uluslararası Af Örgütü’nden ABD’ye Afganistan suçlaması01 Eylül 2021 Çarşamba 12:49
  • Virginia Valisi, 70 yıl önce idam edilen 7 siyahiyi affetti01 Eylül 2021 Çarşamba 12:33
  • Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini aştı01 Eylül 2021 Çarşamba 12:19
  • Beyaz Saray Sözcüsü: Kabil havalimanının açık kalması için Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz01 Eylül 2021 Çarşamba 11:27
  • BM Güvenlik Konseyi'nden kritik Kabil Havalimanı kararı31 Ağustos 2021 Salı 11:47
  • Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs salgınında son durum31 Ağustos 2021 Salı 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti