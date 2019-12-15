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İdam cezasına çarptırılan mahkum: Beni asmayın, hava kirliliği zaten öldürüyor

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İdam cezasına çarptırılan mahkum: Beni asmayın, hava kirliliği zaten öldürüyor
İdam cezasına çarptırılan mahkum: Beni asmayın, hava kirliliği zaten öldürüyor

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, 2012’de, bir otobüs yolculuğu sırasında 23 yaşındaki bir kadına tecavüz edip onu dövdükleri ve ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve idama mahkum edilen mahkum mahkemeden asılmamayı talep etti; gerekçesi: “Hava kirliliği beni zaten öldürüyor.”

Akşay Takur, altı kişinin yargılandığı davada asılmasına hükmedilen dört kişiden biri. Suçlulardan biri intihar etti; bir diğeri ise suç işlendiğinde reşit olmadığı için idamdan kurtuldu.

Takur’un avukatı idam kararını yeniden değerlendirilmesi için yüksek mahkemeye başvurdu. Yeni Delhi’nin havası nedeniyle gaz odasından farksız olduğu belirtilen dilekçede, “Hayat bu koşullarda zaten çok kısa sürer; idam cezasına başvurmak niye” dendi.

Hava kirliliğinin büyük bir sorun olduğu, yedi kenti dünyadaki en kalitesiz havaya sahip 10 kent listesinde bulunan ülkenin hukukçuları böyle bir gerekçeyle idamdan kurtulunamayacağını söyledi.

 

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