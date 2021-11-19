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İdam Cezasının İnfazına Saatler Kala Affedildi

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde cinayet suçundan hüküm giyen Julius Jones, idam cezasının infazına saatler kala affedildi.
İdam Cezasının İnfazına Saatler Kala Affedildi

ABD'de 1999'da cinayetten hüküm giyen ve idam cezasına çarptırılan Julius Jones, bugün gerçekleştirilmesi planlanan infaza saatler kala Oklahoma Valisi Kevin Stitt tarafından affedildi.

 

Oklahoma eyaletindeki bir cezaevinde tutulan Jones'un cezası, Vali Stitt’in yerel saatle 13:20'de yayınladığı bir kararname ile şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse çevrildi. 41 yaşındaki Jones'un idamının yerel saat ile saat 16.00'da gerçekleşmesi planlanıyordu.

Günün erken saatlerinde Jones'in avukatları, eyaletin son zamanlardaki idam yöntemlerinin ölüme mahkum edilen suçlular için eziyetli olduğunu savunarak infazı durdurulmasını istemişti.



Avrupa Birliği'nin (AB) ABD Büyükelçisi Stavros Lambrinidis Oklahoma Valisi Stitt'i infazı durdurmaya çağıran bir mektup kaleme alırken, infaza karşı toplanan 6 milyonu aşkın imza da valiye ulaştırılmıştı. 

Julius İçin Adalet Kampanyası’nın Direktörü Cece Jones-Davis, karardan önce Vali Stitt'e seslenerek, "Vali Bey, hala şansınız var, bunu düzeltmek için zamanınız var" demiş, Jones'un annesi de "Julius'un suçlu olduğunu düşünüyorsanız, onu adil bir şekilde yargılayın. Tekrar yapın, doğru yapın!" diye konuşmuştu.

ÜNLÜLERDEN JONES'A DESTEK

Televizyon yıldızı Kim Kardashian, aktör Kerry Washington ve Mandy Patinkin, Cleveland Browns oyun kurucusu Baker Mayfield gibi isimler de valinin Jones'u affetmesi için çağrıda bulunmuştu.

Hayatının yarısından fazlasını hapishanede geçiren Jones, 1999 yılında 45 yaşındaki Paul Howel'in Oklahoma'nın Edmond kentinde vurularak öldürülmesinden sonra cinayetten hüküm giymişti.

Jones, hüküm giydiği süre boyunca masum olduğunu savunarak ırkçı bir jüri üyesinin mahkeme kararını manipüle ettiğini öne sürmüştü.

Jones'in annesi, Howel öldüğü sırada Jones'in ailesi ile beraber evde olduğunu iddia etmişti.

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