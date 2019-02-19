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'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!' tweetinde karar

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Laçin, kasım ayında idam cezasının geri gelmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Twitter’da “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!” diye yazmıştı.
'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!' tweetinde karar

Oyuncu Berna Laçin, dini değerleri aşağılamak suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Laçin, kasım ayında idam cezasının geri gelmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Twitter’da “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!” diye yazmıştı. Laçin hakkındaki şikayetler üzerine ‘halkın dini değerlerini alenen aşağılama’ suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Laçin mahkemede kendisini “Dinle ilgili herhangi bir konu yok. İdamla ilgili bir konudur. Bunlar troller tarafından bilinçli olarak saptırılıp bir gündem yaratılmıştır. Şu anda burada olmama sebep olmuşlardır” diyer savunmuştu.

Laçin beraat ettiğini Twitter’dan “Merak eden arkadaşlara haber vermiş olayım, Medine-idam konulu tweet sebebi ile açılan davam bugün sonlandı” mesajıyla duyurdu.

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