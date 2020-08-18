İdamdan önce son yemek...Siz ne isterdiniz?
Black, projesinin sunumunda "İşlediğiniz ya da işlemediğiniz bir suç için idam edilmeden önce son yemeğinizi söylemek nasıl bir duygu?" diye soruyor.
Jackie Black şöyle devam ediyor:
"O yemeğin başında biz oturursak belki nasıl bir deneyim olduğunu anlayabiliriz. Belki kendi nedenlerimizi ve adalet sistemine suç ortaklığımızı sorgulayabiliriz. Belki o mahkumla empati kurabiliriz."
Black, projesi kapsamında idam mahkumlarının son yemeklerinin yanı sıra, kaç yıl eğitim gördükleri ve işleriyle ilgili bilgileri ve son sözlerini de topladı.
ABD'li fotoğraf sanatçısı Jackie Black, ülkedeki idam cezalarına dikkat çekmek için cezaevlerinden topladığı bilgilerle bazı mahkumların ölmeden önce istedikleri son yemeklerin aynısını hazırlayıp fotoğrafladı.
18 Ağustos 2020 Salı 16:41
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