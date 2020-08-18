Black, projesinin sunumunda "İşlediğiniz ya da işlemediğiniz bir suç için idam edilmeden önce son yemeğinizi söylemek nasıl bir duygu?" diye soruyor.

Jackie Black şöyle devam ediyor:

"O yemeğin başında biz oturursak belki nasıl bir deneyim olduğunu anlayabiliriz. Belki kendi nedenlerimizi ve adalet sistemine suç ortaklığımızı sorgulayabiliriz. Belki o mahkumla empati kurabiliriz."

Black, projesi kapsamında idam mahkumlarının son yemeklerinin yanı sıra, kaç yıl eğitim gördükleri ve işleriyle ilgili bilgileri ve son sözlerini de topladı.