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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığına Atun seçildi

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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komite Başkanlığına oy birliği ile UBP Milletvekili Sunat Atun seçildi.
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığına Atun seçildi

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Filiz Besim başkanlığında toplandı.

“Komite başkanı seçimi” gündemiyle yapılan toplantıdaki seçim sonucunda, Komite Başkanlığına oy birliği ile UBP Milletvekili Sunat Atun seçildi.

Toplantıya, Filiz Besim yanında UBP Milletvekili Sunat Atun ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

 

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