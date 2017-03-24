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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi hemşirelerle ilgili tasarıyı görüştü

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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi hemşirelerle ilgili tasarıyı görüştü
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugünkü toplantısında “Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği Yasa Tasarısı”nı görüşmeyi sürdürdü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Toplantıya davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, KTAMS, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yetkililer de katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısında, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali yer aldı.

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