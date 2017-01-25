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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugünkü toplantısında bir yasa önerisiyle bir yasa tasarısını ele aldı.

Komite, “Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bu sabah Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

SİBER DE KATILDI

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ilk önce Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in önerisiyle komitenin gündemine gelen Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni madde madde görüştü.

Meclis Başkanı Siber de komite toplantısına katılarak Dr. Fazıl Küçük Müzesi ile ilgili hazırlanan tüzük çalışmaları hakkında komite üyelerine bilgi verdi.

Komite daha sonra, “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komitenin söz konusu öneri ve yasa tasarısı hakkındaki çalışmalarına sonraki toplantıda da devam edeceği belirtildi.

Maliye, Ekonomi ve Enerji bakanlıkları ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden yetkililerin katıldığı toplantıda, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, üyeler DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali hazır bulundu.

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