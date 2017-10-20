İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Meclis açıklamasına gore Komite, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasa Önerisi ile Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması’na ilişkin değişiklik ve Personel Dairesi Genel Müdürlüğü yasa tasarılarını görüştü.
Kaşif başkanlığında DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin katılımıyla yapılan toplantıda, ilgili bakanlıkların temsilcileri de yer aldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.