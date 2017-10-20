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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.  

Meclis açıklamasına gore Komite, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasa Önerisi ile Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması’na ilişkin değişiklik ve Personel Dairesi Genel Müdürlüğü yasa tasarılarını görüştü.

Kaşif  başkanlığında DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu  ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin katılımıyla yapılan toplantıda, ilgili bakanlıkların temsilcileri de yer aldı. 

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