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İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, “Güvenlik Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nın  genel görüşmesine devam etti.

İlgili gündem maddesinin ilerleyen toplantılarda ele alınmaya devam  edeceği belirtildi.

Komite, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın da genel görüşmesine devam etti.  Yasa tasarısı ilerleyen günlerde de ele alınmaya devam  edecek.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi:

“Dövizdeki artıştan kaynaklı ekonomik sıkıntının etkilerini azaltma yönünde ülke kaynaklarının ihtiyaçlı alanlara yönlendirilmesi amacıyla KKTC Kalkınma Bankası’nın yıllık gayrı safi karından yıl içinde ayrılan plasmanın %5 oranını geçmeyecek şekilde, Yönetim Kurulu’nun kaynak maliyetinin altında belirleyeceği faiz oranı ile kalkınmada öncelikli yörelere iki yıl boyunca, kredi olarak kullandırılabilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasası Tasarısı hazırlanmıştır.”

“Güvenlik Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nın  Genel Gerekçesi:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan askeri memurların görevlerinden çekilmeleri veya başka bir devlet kurumuna geçişleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yaşadığı personel sıkıntısının, yurt savunmasında meydana gelebilecek zafiyetleri önlemek ve bu görevden çekilme ve devletin başka kurum ve kuruluşlarına geçişlerin kamu yararı gözetilerek sınırlandırılması amacıyla hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı,  Hazine ve Muhasebe Dairesi, KKTC Kalkınma Bankası, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Personel Dairesi ve KTAMS’tan  yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu. 

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki  komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Komite üyeleri; UBP Milletvekili Resmiye Canaltay  ve HP Milletvekili  Hasan Topal  katıldı.

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