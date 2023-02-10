İDDİA: Adana’da yıkılan Alpargün apartmanının sahipleri Kıbrıs'a kaçtı!

Adana’da lüks ve güvenilir site olarak pazarlanıp, depremde yıkılan Alpargün apartmanının sahiplerinin Kıbrıs’a kaçtığı iddia edildi.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında Adana’da lüks ve güvenilir site olarak pazarlanıp, depremde yıkılan Alpargün apartmanının sahipleri baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün’ün yakınları, ikilinin deprem günü apar topar Kıbrıs’a kaçtığını iddia etti.

Cumhuriyet gazetesinden Kardelen İnce’nin haberine göre, Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı Hasan Alpargün apartmanı da depremde yıkılan binalar arasında yer aldı.

Yaklaşık 50 yurttaşın yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Can Alpargün’ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da şu sözlerle pazarlamıştı:

“Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık.”

Şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda “Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün” diye anlatılmıştı. İnşaat şirketinin internetteki sayfasına ise girilemiyor.

Öte yandan 2020 yılında 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmaya katılan Hasan Can Alpargün, programdaki tavırları nedeniyle de oldukça eleştirilmişti.