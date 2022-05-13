İDDİA: Amcaoğlu görevi iade etmek istedi... Hükümette yeni kriz!

Amcaoğlu görevi iade etmek istedi... Hükümette yeni kriz!

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Hükümet Meclis'ten henüz daha güven oyu almazken, Maliye Bakanlığı görevinden alınıp içi boş bir bakanlığa atanmak istenen Olgun Amcaoğlu'nun görevi iade etmek istediği öğrenildi.

ÜNAL ÜSTEL kabinesinde Amcaoğlu'na Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevi verildi. KıbTek’in Enerji alanına da bakması beklenen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlanMAMASI da Amcaoğlu’nun tepki gösterdiği önemli bir nokta olduğu öne sürülüyor.