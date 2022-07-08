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İddia: Başbakan Üstel Atun'un istifasını istedi

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Başbakan Üstel Atun'un istifasını istedi
İddia: Başbakan Üstel Atun'un istifasını istedi

Kıb-TEK'de yaşananlardan sonra istifaların ardı kesilmiyor. Önceki gün istifa eden 4 Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesinin yerine yenileri atandı.

Başbakan Üstel dün yaptığı açıklamada Atun'u görevden alma sinyalleri de verdi.  Üstel yaptığı açıklamada 

"Hesap soracağım, yoksa başbakan kalmanın anlamı yoktur" dedi.

İlgili Haber: Üstel: Hesap soracağım, yoksa başbakan kalmanın anlamı yoktur

Ünal Üstel yaptığı açıklamadan sonra Maliye Bakanı Sunat Atun'un Müsteşarı ve müdürünü görevden aldı.

Üstel'in Sunat Atun'un da istifasını istediği belirtiliyor.

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