İddia: Başbakan Üstel Atun'un istifasını istedi

Kıb-TEK'de yaşananlardan sonra istifaların ardı kesilmiyor. Önceki gün istifa eden 4 Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesinin yerine yenileri atandı.
Başbakan Üstel dün yaptığı açıklamada Atun'u görevden alma sinyalleri de verdi. Üstel yaptığı açıklamada
"Hesap soracağım, yoksa başbakan kalmanın anlamı yoktur" dedi.
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Ünal Üstel yaptığı açıklamadan sonra Maliye Bakanı Sunat Atun'un Müsteşarı ve müdürünü görevden aldı.
Üstel'in Sunat Atun'un da istifasını istediği belirtiliyor.
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