İddia! Falyalı Cinayeti Gecesi Boş Gelen Özel Uçak Kimleri Aldı

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin perde arkasında kim var?

Kıbrıs Gerçek sitesi Falyalı suikastinin yaşandığı gece adaya yolcusuz ‘Özel jet’ geldiğin, Ercan personelinin hiçbir şekilde alana yaklaştırılmadığıni iddia etti.

Sitede yer alan haberde ‘Özel jet’’in boş geldiği ifade edildi ve 2 kişiyi alarak aynı akşam adadan ayrıldığı öne sürüldü.

İŞTE KIBRIS GERÇEK SİTESİNDE YER ALAN O HABER:

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş’ın kalleşçe düzenlenen suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden üç ay geçti.

8 Şubat gecesi ülke cinayetle sarsıldı.

Ülkede infiale neden olan cinayetin perde gerisinde cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişi hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Ülkemizde ve Türkiye’de büyük yankı uyandıran cinayet sonrası T.C. polisi olayla bağlantılı birtakım kişileri soruşturma maksatlı gözaltına almıştı.

Cinayet gecesi Girne ve çevresinde hareketlilik sabaha kadar sürerken, aynı hareketliliğin Ercan Havaalanı’nda da sürdüğü iddia edildi.

Kibris Gerçek’in güvenilir kaynaklarına dayandırdığı bilgilerde, cinayetin yaşandığı akşam adaya yolcusuz ‘Özel jet’ geldiğini Ercan personelinin hiçbir şekilde alana yaklaştırılmadığı bilgisine ulaştı.

‘Özel jet’’in boş geldiği ifade edilirken, 2 kişiyi alarak aynı akşam adadan ayrıldığı öne sürüldü.

İDDİALAR KAN DONDURDU..

Ercan Havaalanı’nda 8 Şubat gecesi ciddi bir hareketlilik yaşandığını öne süren güvenilir kaynaklarımız, havaalanı personelinin hiçbir şekilde boş gelen ‘Özel jet’in bulunduğu alana yaklaştırılmadığı, bu uçuşla ilgili adadan ayrılan 2 kişinin muhaceret işlemi yapmadan adadan ayrıldığı öne sürüldü.

KIBRIS GERÇEK, öne sürülen bilgilerde 8 Şubat tarihine dair Ercan Havaalanı ‘Özel uçak’ bilgilerini temin etti.

8 ŞUBAT TARİHİNDE ADAYA BOŞ UÇAK GELDİ…

Gazetemiz temin ettiği bilgiler doğrultusunda, 8 Şubat tarihinde Ercan Havaalanında 2 ‘Özel jet’ vardı. Özel jetlerin birinin adaya 4 Şubat tarihinde geldiği öğrenilirken, 4 yolcusu ile beraber 8 Şubat tarihinde adadan ayrıldı. Cinayet günü adaya yolcusu olmayan boş bir ‘Özel jet’ geldi, iki kişini alıp adadan ayrıldı. İddiaların araştırılması gerektiğini ifade eden isimler, o geceye dair Ercan Havaalanında adadan ayrılan 2 kişinin isminin açıklanması gerektiğini ve polisin konuyla ilgili hemen araştırma yapması gerektiğini söyledi.